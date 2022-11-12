На всех международных встречах армянская сторона поднимает вопрос о том, что часть суверенной территории Республики Армения оккупирована азербайджанскими войсками, и последние должны покинуть территорию Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись вопроса о состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встрече.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона. На замечание журналистки о том, что, несмотря на отсылку к Уставу ООН в совместно принятом заявлении, не было четкой констатации того факта, что азербайджанские войска находятся на территории Армении и должны покинуть эту территорию, Пашинян ответил:

«Если мы взаимно признаем границу 1991 года, то тем самым фиксируем, что Азербайджан оккупировал наши территории. Весь мир знает, где проходит эта граница, и тем самым фиксируется, что Азербайджан оккупировал наши территории. И если это признание, — уже зафиксировано, что это признание, — то они [азербайджанские войска] должны покинуть эти территории, тем более, что в плане дальнейших обсуждений также зафиксировано, что делимитация границ должна происходить на этой основе».

По словам Пашиняна, именно в этом контексте и состоялась наблюдательная миссия ЕС, потому что, если бы существование границы не было зафиксировано, никакая наблюдательная миссия не могла бы приехать. «Что они должны были мониторить, если непонятно, где проходит граница?» — сказал премьер.