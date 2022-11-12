Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность делиться и обсуждать детали переговорного процесса с депутатами от оппозиции.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Коснувшись намерения оппозиционной фракции «Честь имею» вернуться в Национальное собрание после бойкота, Пашинян отметил, что Армения – демократическая страна. «Да, они могут принять такое решение и не участвовать, они могут также решить участвовать. И это надо рассматривать как нормальныйпроцесс», — сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что участвовать или неучаствовать – это право оппозиции.

«Моя готовность делиться информацией и обсуждать нюансы переговорного процесса остается в силе. Уверен, что после ознакомления с информацией о переговорном процессе это не может никому дать повод говорить о том, что мы предприняли какие-либо действия, противоречащие интересам Республики Армения», — сказал Пашинян.