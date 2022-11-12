Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом во Франции, принял участие в пятой Парижской мирной конференции.

Об этом Арменпресс сообщили в в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Находящийся во Франции с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11 ноября провел встречу с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Арарат Мирзоян представил собеседнику последние развития, связанные с разработкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, позицию армянской стороны относительно урегулирования нагорно-карабахской конфликта, процесса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, разблокирования транспортной инфраструктуры региона. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что максималистские подходы и воинственная риторика Азербайджана подрывают усилия по установлению безопасности и стабильности в регионе.