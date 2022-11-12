Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Париже, встретился с министром внешней торговли, экономической привлекательности и по вопросам французских граждан Франции за рубежом Оливье Бехтом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Собеседники обсудили углубление торгово-экономических связей между двумя странами и необходимые шаги для более эффективной реализации имеющегося потенциала. В этом контексте с обеих сторон была отмечена подписанная в декабре прошлого года армяно-французская дорожная карта экономического сотрудничества, где обозначены перспективы развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.

Обсуждалось также возможное участие французской стороны в различных экономических и инвестиционных программах, реализуемых в Армении. Собеседники с удовлетворением отметили тесные связи, установившиеся в сфере армяно-французского децентрализованного сотрудничества.