Премьер-министр Армении Никол Пашинян выражает надежду, что внутриполитические процессы в США будут такими, что участие Штатов в регионе не уменьшится.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению в ответ на вопрос, как выборы в Конгресс США и президентские выборы 2024 года могут повлиять на урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

По словам Пашиняна, политическое устройство, существовавшее в США по состоянию на 2020 год, оказало весьма специфическое влияние на ситуацию в регионе.

«Администрация президента Трампа, похоже, больше полагалась на изоляционистскую традицию Соединенных Штатов во внешней политике, считая, что Соединенные Штаты должны больше заботиться о своих внутренних делах, чем о внешних. И, конечно, эти воздействия есть и они очень специфичны, но мы надеемся и рады тому, что США также участвуют в этом регионе. И мы надеемся, что внутриполитические развития будут такими, что участие США не уменьшится», — подчеркнул премьер.