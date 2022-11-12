Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен: если правительство осуществит некорректное вмешательство в связи с обменным курсом, экономика страны от этого только пострадает.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению в ответ на вопрос, собирается ли правительство предпринять шаги для сдерживания повышения курса драма в условиях, в результате чего экспортеры столкнулись с проблемами.

«Сегодня мы гордимся тем, что среди 165 стран мира Армения занимает 11-е место в мировом индексе экономической свободы. Это также благодаря тому, что Армения доказала, что является страной с рыночной экономикой», — сказал Пашинян.

По его словам, опасения есть, но есть и рыночные реалии. «Если правительство вдруг сделает некорректное вмешательство в курс, я уверен, что наша экономика от этого только пострадает, только проиграет», — сказал премьер.

Правительству известны опасения по поводу девальвации драма. И экономическая команда правительства постоянно обсуждает этот вопрос с экспертами и представителями ЦБ.

«И я считаю, что мы проводим правильную экономическую политику. И тот беспрецедентный экономический рост, который сегодня имеет РА, также является результатом этой правильной экономической политики», — сказал Пашинян.

Он также добавил, что они должны прислушиваться к тревогам предпринимателей, анализировать и реагировать на объективные проблемы с помощью правильных инструментов. «И правительство никоим образом не должно вмешиваться в обменный курс и денежно-кредитную политику Центробанка. В противном случае мы потеряем статус страны с рыночной экономикой», — заключил премьер-министр.