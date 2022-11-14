Победительница чемпионата Армении по шахматам среди женщин Мариам Мкртчян завоевала золотую медаль и на чемпионате Европы Д-18.

Как сообщает «Арменпресс», Мариам Мкртчян в предпоследнем, 8-м туре проходящего в Анталии юношеского чемпионата Европы одержала победу над ирландкой Тришей Каньямарала и до окончания турнира завоевала титул чемпионки Европы.

Перед последним туром Мариам довела количество очков до 7,5 и обогнала всех соперников.

Действующая чемпионка Армении Мариам Мкртчян ранее в этом году завоевала и звание чемпионки мира до 18 лет, победив во всех 11 партиях.