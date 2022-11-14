Члены сборной Армении по лыжным гонкам успешно начали новый сезон.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает федерация.

Сезон успешно начали лидеры сборной Армении по лыжным гонкам Микаэл Микаелян и Катя Галстян.

На международном рейтинговом турнире по лыжным гонкам, проходившем в Финляндии, в Вуокатти, Микаэл Микаелян занял 3-е место в соревновании на 12 км вольным стилем, заработав 59,07 рейтинговых балла, отстав от лидера всего на 12,4 секунды, а Катя Галстян не имела себе равных в соревновании на 9 км вольным стилем, заработав 80,51 балла рейтинга.