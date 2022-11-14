С 10 по 14 ноября Фонд страхования военнослужащих (ФСВ) предоставил пособия еще 55 семьям военнослужащих, погибших, признанных без вести пропавшими и военнослужащим, получившим инвалидность. 51 из них, ставшие бенефициарами в результате нападения Азербайджана 13 сентября и последующих событий.

Как сообщили «Арменпресс» в фонде, в целом в результате событий 13 сентября фонд предоставил пособия в 144 случаях.

По состоянию на 14 ноября общее количество бенефициаров ФСВ составляет 5 012 человек. По этим случаям фонд выплатил пособия в размере 68,2 млрд драмов. Ознакомиться со списком бенефициаров фонда можно на сайте ФСВ.

Фонд страхования военнослужащих является некоммерческим фондом, регулируемым специальным законодательством, он был создан в 2017 году Центральным банком РА, в целях обеспечения стабильных, справедливых денежных пособий военнослужащим, получившим военную инвалидность 1-й и 2-й групп, семьям, погибшим при защите Родины и ее границ и семьям военнослужащих, признанных без вести пропавшими. Фондом управляет Совет попечителей, состоящий из независимых и профессиональных членов.Средства ФСВ формируются за счет ежемесячных обязательных платежей получателей доходов в Армении и в Арцахе — на сегодняшний день — около 81,6 млрд драмов, также из добровольных пожертвований, которые поступают от армян всего мира — около 11,8 млрд драмов и доходов, полученных от управления активами, — около 8,7 млрд драмов.