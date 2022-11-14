Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» запустила регулярные прямые полеты по маршруту Ереван-Минералайн-Воды-Ереван. Первый полет из Международного аэропорта «Звартноц» в Международный аэропорт Минеральных Вод им. Михаила Лермонтова был выполнен 14 ноября 2022 года

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, Минеральные Воды являются пятым городом Российской Федерации на карте полетов национальной авиакомпании «FLYONE ARMENIA». Полеты будут выполняться со следующей периодичностью — 3 рейса в неделю, по понедельникам, средам и субботам.

«Этот рейс стал еще одной возможностью путешествовать быстро и с комфортом. Мы уверены, что он будет востребован как для прямых, так и для транзитных туров», — отметил председатель правления авиакомпании Арам Ананян.

«FLYONE ARMENIA» (www.flyone.am) основана в октябре 2021 года. В октябре 2022 года компания стала лидером армянского рынка по количеству перевезенных пассажиров. «FLYONE ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул.Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA.