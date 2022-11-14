14 ноября секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял членов группы молодых делегатов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совбеза, по просьбе членов группы Армен Григорян представил ситуацию по региональной безопасности, некоторые детали армяно-азербайджанского переговорного процесса и отметил подходы и взгляды Армении. Стороны отметили важность размещения в Армении как миссии ОБСЕ по оценке потребностей, так и гражданской миссии ЕС и обсудили их деятельность. В этом контексте секретарь Совета безопасности подчеркнул возможности таких форматов сотрудничества для содействия укреплению обстановки безопасности в регионе.