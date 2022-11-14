Премьер-министр Никол Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что, как он уже публично заявил, Армения поддерживает представленные российской стороной в августе текущего года предложения, которые могут стать основой для дальнейших переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники обсудили итоги состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой.