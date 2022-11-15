Совместная армяно-немецкая экспедиция в районе пещерного жилища Ехегис-1 общины Ехегис Вайоц Дзорской области сделала интересные и ценные открытия.

В беседе с «Арменпресс» руководитель экспедиции Карен Азатян сообщил, что в результате проведенных в этом году раскопок в пещере было обнаружено около 7000 костей животных, некоторые из них уже идентифицированы.

«Это кости 6000-летних кошек, медведей и крупного рогатого скота. Дело в том, что пещера Ехегис-1 использовалась как временное жилище», — отметил он.

Карен Азатян рассказал, что еще в 2019 году они вместе с биологом, врачом, профессором Левоном Епископосяном в Вайоц Дзоре пытались найти следы проживания древнего человека.

«Мы провели небольшое обследование, чтобы найти пещерные жилища, потому что по опыту мы уже знали, что первыми временными жилищами древних людей были пещеры. В районе села Шатин-Ехегис была обнаружена небольшая каменная пещера, где прямо на поверхности были найдены каменные орудия из обсидиана, и в результате типологического анализа мы предположили, что это могла быть древняя стоянка каменного века», — рассказал археолог. Он добавил, что на этом месте они вырыли яму глубиной в один метр, и обнаружили довольно богатый костный материал — каменные орудия труда, слои пепла.

«В 2021 году мы отправили этот материал в Германию на радиоуглеродный анализ, и в этом году пришел ответ, что находки датируются 4000 годами до нашей эры. Наши предположения относительно эпохи энеолита оказались верными», — сказал Азатян.

Он отметил, что ранее в Вайоц Дзоре была обнаружена лишь одна пещера этого периода — Арени 1.

«В этом году также мы провели разведочные работы и обнаружили второе пещерное жилище в селе Шатин. Правда, датировки пока нет, но в результате типологического анализа, почти на 50% ее можно отнести к той же эпохе», — сказал археолог, добавив, что одним из путей миграции энеолитического человека, помимо Арени и Шатина, было и Ехегисское ущелье.«Раскопки в Ехегисе уже закончены, но они обязательно продолжатся в ближайшие годы», — заключил Карен Азатян.