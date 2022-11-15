Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценивает выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева 8 ноября как шаг по запугиванию мирного населения Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.

«Одетый в военную форму и в присутствии военных президент Азербайджана Алиев в своей угрожающей и агрессивной речи 8 ноября заявил, что Сисиан, Горис, Капан и другие армянские города находятся в поле их зрения, и Армения понимает, что это значит. Это вопиющий акт терроризма в отношении гражданского населения», — написал Никол Пашинян.