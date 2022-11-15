15 ноября состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, собеседники обменялись мнениями относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, трехсторонней встречи глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне, и событий последовавших за этой встречей.

Госсекретарь Блинкен выразил готовность США продолжить содействие в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, также и нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена.

Собеседники договорились продолжить обсуждения действий по повышению уровня безопасности и стабильности в регионе, в том числе по урегулированию гуманитарных вопросов.