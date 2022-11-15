Армянские спортсмены на чемпионате мира по самбо 2022 года, который прошел в столице Кыргызстана Бишкеке, завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Как сообщает «Арменпресс», Давид Григорян поднялся на вторую ступень пьедестала почета в весовой категории 88 кг. В предварительных матчах он победил француза Жана Делонса со счетом 3:1, в почти равной борьбе — 1:1, обошел грузина Паату Гвиниашвили, затем одержал победу со счетом 5:4 над представителем Азербайджана.

За золотую медаль Григорян соревновался с трехкратным чемпионом мира, представителем России Сергеем Рябовым, но после поражения удовлетворился серебряной медалью.

Ранее бронзовым призером в весовой категории до 64 кг стал Максим Манукян, заняв третью ступень пьедестала почета. Максим в этом году завоевал бронзовую медаль и на чемпионате Европы.

В Кыргызстане вместе с самбистами были тренеры Вовик Ходжаян, Эрнест Мирзоян, судья Азат Андрян. Делегацию возглавил президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян.

Был разыгран 21 комплект медалей в 7 весовых категориях по спортивному самбо среди женщин и мужчин, а также по боевому самбо среди мужчин.

В чемпионате участвовали спортсмены более 50 стран. Россия, Беларусь и Франция по решению Исполкома Международной федерации самбо выступали под флагом FIAS.

Впервые в истории самбо выступала сборная беженцев в составе одного спортсмена. Чемпионкой мира стала венесуэлка Мария Амулина Гедес, проживающая во Франции в статусе беженки.

Всего на чемпионате мира по самбо золотые медали завоевали 6 команд.