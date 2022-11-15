В Национальном собрании началось очередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания 31 вопрос. Парламент во втором чтении обсудит поправки, вносимые в Закон Республики Армения «О налоговой службе», поправки, вносимые в Закон Республики Армения «Об исполнении судебных актов», изменения и дополнения в Закон Республики Армения «Об Академии юстиции», поправки и дополнения в Закон Республики Армения «О примирении», вопрос утверждения государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года и другие проекты.

Национальное собрание также обсудит проект государственного бюджета Республики Армения на 2023 год, с основным докладом выступит министр финансов Тигран Хачатрян.

Депутаты обсудят и дополнение к Закону Республики Армения «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», поправки к Закону Республики Армения «О рекламе» и ратификацию Соглашения «Об общей авиационной зоне между Республикой Армения, с одной стороны, и с членами Европейского Союза с другой стороны», проекты по внесению поправок и дополнений в Закон Республики Армения «Об энергетике».Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею», бойкотировавшие заседания НС на протяжении длительного времени, объявили о своем участии в работе первого заседания НС.