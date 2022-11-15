Премьер-министр Никол Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Игоря Ховаева.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что, как он уже публично заявил, Армения поддерживает представленные российской стороной в августе текущего года предложения, которые могут стать основой для дальнейших переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники обсудили итоги состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой.

Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева принял также министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В ходе встречи стороны обсудили последние события, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также решением нагорно-карабахского вопроса.

Собеседники коснулись последней трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи, и принятого совместного заявления. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул важность приверженности сторон к воздержанию от применения силы или угрозы силой, отметив, что Азербайджан своим агрессивным поведением и максималистскими устремлениями препятствует установлению стабильного и долгосрочного мира в регионе.

Арарат Мирзоян и Игорь Ховаев также обменялись мнениями также о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокировании транспортной инфраструктуры в регионе.