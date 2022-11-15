Уже совсем скоро у русскоговорящих жителей Армении появится дополнительный шанс усовершенствовать свои навыки владения русским языком, а у преподавателей-русистов – продемонстрировать свои методические наработки по обучению русскому как иностранному. Такую возможность им предоставит II Международный фестиваль игр и тренажеров «Любимый русский». Прием заявок для участия будет продолжаться вплоть до 20 ноября 2022 года, зарегистрироваться можно по ссылке: https://ru-miru.com/reg_lr.

Организаторами фестиваля выступают Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Россия) и АНО «Центр Бизнес Практики «‎Лидер»‎‎». Поддержу проекту оказывает Министерство просвещения РФ.

Одна из целей международного фестиваля – повышать эффективность обучения русскому языку с учетом современных методик в сфере образования. Помимо этого, проект призван помочь участникам развивать навыки письма и устной коммуникации на русском языке и вдохновить их на приобщение к богатой русской культуре.

К участию в фестивале приглашаются преподаватели образовательных организаций, сотрудники центров открытого образования, студенты, магистранты, аспиранты и все граждане Армении, интересующиеся русским языком и культурой. Планируется, что фестиваль соберет не менее 300 участников из Армении и других стран, а собственные методические разработки в рамках мероприятия презентуют более 50 педагогов. Авторы лучших работ будут объявлены на церемонии подведения итогов, которая состоится 5 декабря в Нижнем Новгороде (Россия) с трансляцией онлайн.

В рамках фестиваля также состоится выставка, на которой гости смогут пройти игры и тренажеры, в том числе в онлайн-формате.

«Стимулом для запуска проекта в этом году во многом послужили результаты прошлого фестиваля и особая потребность в продвижении российской культуры в сегодняшних реалиях. Мероприятие 2021 года показало большой интерес не только со стороны преподавателей русского языка, но и самих обучающихся, к созданию новых игр и тренажеров для освоения языка через необычные факты о культуре и истории России. На этот раз мы надеемся расширить коллекцию современных образовательных ресурсов, которые позволят преподавать русский язык на высшем уровне», – прокомментировала директор АНО «Центр Бизнес Практики «‎Лидер«» Галина Павловна Кудрявцева.

Полная информация о фестивале и его мероприятиях доступна по ссылке: http://leader-nn.ru/fest-ru-2022.html.