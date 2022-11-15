Национальный центр инфекционных болезней был оснащен новым сверхсовременным медицинским оборудованием европейского производства.

Благодаря финансовой помощи мецената Карена Варданяна в реанимационном отделении уже имеются аппараты искусственной вентиляции легких, бронхоскоп, аппарат для гемодиализа, неонатальные кюветы, мониторы для наблюдения за работой сердца и артериального давления.

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Отделение первой помощи больницы оборудованo многофункциональными столами для осмотра. Также для лаборатории был приобретен микробиологический анализатор. Меценат Карен Варданян выделил 112 млн драмов на приобретение более 20 единиц оборудования для спасения жизней, а также для вспомогательных материалов.