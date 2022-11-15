Полнометражный фильм режиссера Дживана Аветисяна «Врата рая», посвященный теме Арцаха, на Международном кинофестивале «Pomegranate» в Торонто удостоился титула «Лучший полнометражный фильм».

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей официальной странице в Facebook написал Дживан Аветисян, поблагодарив за высокую оценку их работы. Он поблагодарил и свою команду за их нелегкий труд.

Премьера фильма состоялась в 2019 году в Ереване.

«Врата рая» — третий полнометражный фильм Дживана Аветисяна на арцахскую тему. Это совместное производство восьми стран: Армении, Литвы, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, Италии, США. В актерском составе фильма Ричард Замель (Германия), Татьяна Спивакова (Франция), Леонардас Победоносцевас (Литва), Наира Закарян (США), Сос Джанибекян (Армения) и другие популярные актеры Армении и зарубежья. Съемки проходили в Арцахе и в Литве. Фильм снят при финансовом содействии Национального киноцентра Армении.

В беседе с «Арменпресс» Дживан Аветисян отметил, что при создании фильма им пришлось пройти через множество трудностей. «Снимать фильм в Армении, причем на тему Арцаха, довольно сложно, как финансово, так и политически. Соседнее государство и в этот раз пыталось воспрепятствовать привлечению к фильму и к зарубежным съемкам иностранных актеров и творческих коллективов, подняло волну агрессии, что затруднило получение финансового содействия европейской стороны. Да, соседи пытались нам помешать, но мы пошли против течения и получили отличный результат. Целевая аудитория фильма – весь мир, следовательно, мы создали фильм для миллионов людей», — подчеркнул Дживан Аветисян.