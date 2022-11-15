В первом чтении Национальное собрание Армении обсудило законодательную инициативу, представленную правительством, согласно которой со следующего года предлагается повысить минимальную месячную заработную плату с 68 000 драмов до 75 000 драмов.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании НС пакет законопроектов о внесении изменений в Закон Республики Армения «О минимальном размере заработной платы» представил заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Рубен Саркисян.

Инициатива вытекает из плана действий правительства. По словам Саркисяна, при разработке проекта учитывалась текущая социально-экономическая ситуация, а также результаты анализа баз данных, содержащих информацию о макроэкономических показателях страны.

«Предлагается с 1 января 2023 года повысить минимальную месячную заработную плату с 68 000 драмов до 75 000 драмов», — представил замминистра.