Политика США в отношении Кавказа должна укрепить безопасность Армении и Арцаха, защитить от угроз со стороны Азербайджана и Турции. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Комитета «Ай Дата» США, которое 16 ноября было представлено на слушаниях по региону Комитета по международным отношениям Сената США.

«Политика США в отношении Армении, в условиях экзистенциальных угроз, существующих в регионе, должна соответствовать безопасности и жизнеспособности Армении и Арцаха. В то же время политика США в отношении Азербайджана должна иметь приоритет в вопросе ответственности этой страны за прошлые и продолжающиеся преступления. Сегодняшняя глубоко ошибочная политика США на Кавказе предлагает демократической Армении лишь лекции о демократии, а военную помощь, финансируемую налогоплательщиками США, направляет диктаторскому Азербайджану, и не оказывает никакой помощи находящемуся в опасности Арцаху. Это нужно изменить», — говорится в заявлении Комитет «Ай Дата» Америки, которое представила директор по связям с правительством Тереза Еримян.

В заявлении рассматривается ряд приоритетов для Комитета, в том числе:

Полное выполнение ограничений поправки 907 относительно помощи США Азербайджану;

Предоставление прямой гуманитарной помощи Арцаху в размере не менее 50 миллионов долларов США;

Официальное расследование нарушений экспорта оружия, связанных с турецкими БПЛА;

Расследование военных преступлений Азербайджана, включая использование запрещенных видов боеприпасов, вербовку иностранных наемников, осквернение культурных и религиозных памятников, а также незаконное задерживание, пытки и убийства армянских военнопленных и т.д.

Слушания в Комитете по международным отношениям Сената США состоятся в среду, 16 ноября. Среди спикеров – заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипп Рикер.