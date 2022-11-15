Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян принял делегацию миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе, возглавлямую Николя Флери. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате госминистра Республики Арцах.

Рубен Варданян подчеркнул значение деятельности миссии МККК в Арцахе, особенно в послевоенный период, как в плане гуманитарной работы, так и реализации различных программ содействия населению.

Николя Флери рассказал о работах, проделанных в течение этого года и еще проводимых, а также о программах социально-экономического содействия уязвимым группам населения. Были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и обеспечения продолжительности программ.

Рубен Варданян обратил внимание делегации на инцидент, произошедший несколько дней назад в селе Храморт Аскеранского района, когда с азербайджанских боевых позиций были обстреляны гражданские лица, работавшие в поле.

Приоритетной задачей собеседники назвали обеспечение безопасности всех групп населения. «В Арцахе проживает около 30 000 детей, мы обязаны обеспечить их безопасность и мирное детство», — заключил госминистр Рубен Варданян.