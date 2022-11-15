Программа внедрения системы расширенной ответственности производителя, реализуемая в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Арменией, позволит значительно снизить воздействие отходов на окружающую среду и будет способствовать привлечению инвестиций.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил посол Швеции в Армении Патрик Свенссон в ходе обсуждения программы «Внедрение системы расширенной ответственности производителя в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией».

«Многие страны приняли меры по запрету производства одноразовых полиэтиленовых пакетов. Как и в других странах региона, большая часть отходов в Армении оказывается на свалках, перерабатывается лишь небольшая часть. Устойчивое использование природных ресурсов для Швеции является приоритетом и соответствует стратегии Восточной Европы, также и Армении. В реализации этой стратегии мы сотрудничаем с Министерствами территориального управления и инфраструктуры и окружающей среды, а также с Американским университетом Армении. Этот проект стоимостью в 3,2 миллиона евро касается сортировки бытовых отходов и внедрения системы расширенной ответственности производителя», — объяснил Патрик Свенссон.

Посол Великобритании Джон Галлахер в свою очередь отметил, что программа поможет производителям разрабатывать переработку продуктов, что будет способствовать устойчивому развитию Армении. «Управление отходами является очень важным компонентом для окружающей среды, и Великобритания играет в этом ведущую роль. Мы очень помогли Армении, как правительству, так и нашим партнерам по программе, чтобы мы вместе смогли бы бороться с изменением климата. Армения все еще находится в процессе разработки лучшей модели управления отходами. В этом вопросе очень важно подчеркнуть сотрудничество между частным и государственным секторами. Чем лучше будет это сотрудничество, тем лучше будет и модель управления отходами», — отметил Джон Галлахер.

Временный поверенный в делах США в Армении Чип Лейтинен подчеркнул, что Соединенные Штаты также делают все возможное для борьбы с изменением климата и выделили миллиарды долларов на содействие различных программ в развивающихся странах. «Это следует из слов президента США Джо Байдена, что хорошая климатическая политика означает и хорошую экономическую. Поэтому я рад, что государственный и частный секторы вместе работают над внедрением системы управления отходами. США поддержат реализацию этого плана», — подчеркнул Чип Лейтинен.

Заместитель министра окружающей среды Тигран Габриелян, в свою очередь, отметил, что внедрение в Армении системы управления отходами, основанной на принципе расширенной ответственности производителя или импортера, станет важным инструментом, способствующим развитию экономики замкнутого цикла, снижению воздействия упаковки продукции на окружающую среду и реализации принципа «платит производитель».

«Очень важно отметить, что в случае внедрения такой системы в стране будут созданы благоприятные условия для сбыта экологически безопасной продукции, при этом будет обеспечен подход, при котором затраты на управление отходами, связанные с производимой или импортируемой продукцией, будут изначально адресованы производителю или импортеру», — заключил Тигран Габриелян.