Сборная Армении по футболу выехала в Приштину, где 16 ноября проведет товарищеский матч со сборной Косово. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

В составе сборной Армении следующие игроки:

Вратари: Станислав Бучнев — «Пюник»; Генри Авагян – ЦСКA; Арман Нерсесян – ЦСКA.

Защитники: Вараздат Ароян — «Анортосис» (Кипр); Камо Ованнисян – «Астана» (Казахстан); Тарон Восканян — «Алашкерт»; Грайр Мкоян — «Арарат»; Жирайр Маргарян — «Урарту»; Арман Казарян — «Урарту»; Акоп Акопян — «Арарат-Армения»; Степа Мкртчян — «Арарат-Армения»; Давид Тертерян — «Арарат-Армения».

Полузащитники/форварды: Петрос Аветисян — «Акжаик» (Казахстан); Артак Дашян — «Пюник»; Ованнес Арутюнян — «Пюник»; Артак Григорян — «Алашкерт»; Нарек Григорян — «Урарту»; Сергей Мкртчян — «Урарту»; Сероб Галстян — «Арарат»; Артур Серобян – ЦСКA.

В Приштине к команде присоединятся Аветис Аветисян, Эдгар Бабаян, Ваан Бичахчян и Жирайр Шагоян. Артур Галоян присоединится к команде 15 ноября.