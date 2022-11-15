После 16-го тура чемпионата Армении по футболу лидер неизменен. «Урарту» продолжает лидировать в турнирной таблице.

В 16-м туре Премьер-лиги Армении победу праздновали «Ван», обыгравший «Алашкерт» со счетом 1:0, и «Арарат-Армения», победившая со счетом 2:1 «Ноа». Три матча завершились вничью.

Сейчас лидером турнирной таблицы является «Урарту» с 38 очками. На втором месте «Арарат-Армения» с 35 очками, на третьем — «Алашкерт» с 34 очками. «Пюник», сыгравший на несколько матчей меньше, занимает 4-е место с 27 очками. «Ван» (23 очка) — 5-е, «Лернаин Арцах» (20 очков) — 6-е, «Арарат» (18 очков) — 7-е. А «Ширак», БКМА и «Ноа» друг за другом заканчивают турнирную таблицу.