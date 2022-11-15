В Мартунинском роддоме Гегаркуникской области, согласно данным, утвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, на свет появился 8-миллиардный житель планеты Земля.

Как сообщил «Арменпресс» директор Мартунинского роддома Гегаркуникской области Артур Ованнисян, новорожденная Арпи зрегистрирована 8-миллиардным человеком мира. Она дочь жителей села Цовинар Гегаркуникской области Карена Закаряна и Ани Кочарян, совершенно здорова, родилась весом в 2 килограмма 900 граммов и ростом в 49 сантиметров.

По словам главы администрации села Цовинар общины Мартуни Гегаркуникской области Араика Тарпошяна, отец 8-миллиардной жительницы Земли Арпи работает за пределами страны, мать-домохозяйка. Арпи — третий и долгожданный ребенок в этой семье. Первые двое детей — мальчики.

Хосров Хлгатян