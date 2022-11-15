Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию специальных посланников ЕС и государств-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность продолжительного развития сотрудничества между Арменией и ЕС. Глава правительства отметил факт реформ, осуществляемых в нашей стране в рамках программы “Восточное партнерство” в сферах развития демократии, правосудия, экономики и в других направлениях, и добавил, что повестка их продвижения является одним из ключевых приоритетов правительства Республики Армения. Премьер-министр также отметил важность эффективной реализации объявленного ЕС для Армении экономического и инвестиционного пакета в размере 2,6 млрд евро.

Была подчеркнута важность расширения сотрудничества Армения-ЕС в экономике, торговле, инвестициях, энергетике и в других направлениях. Никол Пашинян добавил, что наша страна занимает 11-е место среди 165 стран в глобальном Индексе экономической свободы.

Премьер-министр представил собеседникам позицию и замечания армянской стороны относительно нагорно-карабахской проблемы, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была отмечена важность деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении и подчеркнута ее роль в укреплении стабильности и безопасности.

Состоялся обмен мыслями о делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, происходящих в регионе процессах, а также армяно-турецком диалоге.