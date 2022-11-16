Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи принятием Сенатом Франции резолюции.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует резолюцию, принятую Сенатом Франции 15 ноября, которая осуждает агрессивную и армяноненавистническую политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.

В документе вновь подтверждается необходимость признания Нагорно Карабахской Республики и использования этого признания в качестве переговорного инструмента с целью установления длительного мира.

В резолюции подчеркивается, что повторяющиеся агрессивные действия Азербайджана в отношении Нагорного-Карабаха угрожают безопасности и свободе армян Арцаха.

Сенат призывает правительство Франции сделать все возможное, чтобы Азербайджан незамедлительно подключился к переговорному процессу для достижения стабильного мира на Южном Кавказе.

Принятие резолюции подобного содержания является важным шагом и с политической, и с правовой, и с моральной точки зрения, поскольку экспансионистская и воинственная политика Азербайджана представляет собой серьезный вызов и угрозу не только для армянского народа и армянской государственности, но и для региональной стабильности и цивилизованного мира в целом.

Выражаем признательность нашим друзьям во Франции за их твердую и принципиальную позицию”.