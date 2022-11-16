Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи принятием Сенатом Франции резолюции.
Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:
“Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует резолюцию, принятую Сенатом Франции 15 ноября, которая осуждает агрессивную и армяноненавистническую политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.
В документе вновь подтверждается необходимость признания Нагорно Карабахской Республики и использования этого признания в качестве переговорного инструмента с целью установления длительного мира.
В резолюции подчеркивается, что повторяющиеся агрессивные действия Азербайджана в отношении Нагорного-Карабаха угрожают безопасности и свободе армян Арцаха.
Сенат призывает правительство Франции сделать все возможное, чтобы Азербайджан незамедлительно подключился к переговорному процессу для достижения стабильного мира на Южном Кавказе.
Принятие резолюции подобного содержания является важным шагом и с политической, и с правовой, и с моральной точки зрения, поскольку экспансионистская и воинственная политика Азербайджана представляет собой серьезный вызов и угрозу не только для армянского народа и армянской государственности, но и для региональной стабильности и цивилизованного мира в целом.
Выражаем признательность нашим друзьям во Франции за их твердую и принципиальную позицию”.