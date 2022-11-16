Короткометражный игровой фильм режиссёра Давида Неркараряна, получивший государственную финансовую поддержку, удостоился приза «Лучший игровой дебют» на VI Международном кинофестивале «Влюблённые в искусство» в Санкт-Петербурге. Международный кинофестиваль документального, игрового короткометражного и анимационного кино «Влюблённые в искусство» прошел в Санкт-Петербурге с 19 по 22 октября.

В этом году фестиваль получил 3950 заявок от участников из более 100 стран. В состав авторитетного международного жюри, возглавляемого известным режиссёром театра, кино и телевидения, сценаристом, продюсером, лауреатом премии «ТЭФИ» Феликсом Михайловым, наряду с другими известными кинодеятелями вошла президент Академии Телевидения и Радио Армении, режиссер, продюсер Армине Авдалян.

Фестиваль «Влюблённые в искусство» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на популяризацию документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов о сохранении Российского культурного наследия в мировом кинематографе, открытие новых имен в кинематографе, создание партнёрских отношений между российскими и зарубежными кинематографистами, а также западноевропейскими мастерами киноискусства и т.д.

Объединяя в себе в себе жанры искусства посредством кинематографа, фестиваль даёт возможность молодым режиссёрам рассказать о тех, кто посвятил свою жизнь творчеству, о мировых шедеврах и неизвестных произведениях, о важнейшей основе будущего — сохранении культурного наследия страны.

Фильм Давида Неркараряна повествует о девушке Саре — ­ большой поклоннице поэзии великого русского поэта Осипа Ман­дельштама. Как в свое время Ман­дельштам, так и Сара хочет открыть для себя Армению и прилетает в страну на три дня.

Эти три дня становятся роковыми для Гора, который сопровождает Сару во время ее маленького путешествия.

1 5 - + 1. 2. 3. 4. 5.

Три чудесных дня, которые могут перевесить целую жизнь.., а потом неожиданная развязка.

Авторы сценария картины: Давид Неркарарян, Гнел Акопян, оператор: Ваагн Тер-Акопян, продюсеры: Ани Ворсканян, Эдгар Карапетян, продюсерская компания: anEva production. В главных ролях: Светлана Первушина, Эдгар Карапетян.

В заключение отметим, что один из призов на фестивале был вручен от Академии ТВ и Радио Армении: диплом академии получил фильм «Геннадий у аппарата» Ильи Пономарева. Это фильм об одиноком, за­стенчивом работнике телефонной справочной Геннадии. Он единственный работ­ник, у которого нет телефона, а зачем он нужен, если не с кем созванивать­ся?

Никто не понимает его хобби — ­ создавать коллажи из вырезок газет, рекламных проспек­тов, журналов. Ему нравится создавать новое из уже созданного.

Чтобы наконец-то завязать дружбу с коллегами по работе он всё­-таки покупает телефон. Но после установки становится ясно, что телефон так и не зазвонит.

THREE DAYS — Official Trailer from National Cinema Center on Vimeo.