Забытые и недооцененные современниками фильмы: малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино, ленты, считавшиеся прежде утраченными. Такова программа II Московского международного кинофестиваля архивных фильмов, который стартовал 16 ноября и продлится по 30 ноября.

Как сообщили нашей газете из пресс-службы Национального киноцентра Армении,Фестиваль архивных фильмов в Москве является преемником фестиваля «Белые Столбы», который проходил в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово Московской области. С 1997 года организатором фестиваля является Госфильмофонд России. Цель этого масштабного киносмотра — ознакомить киноведов и поклонников кино с коллекцией одного из важнейших в мире и крупнейшего в России киноархива. Большая часть фильмов будет продемонстрирована с пленки на языке оригинала с русскими субтитрами, а некоторые из показов — мировые премьеры.

Программа кинофестиваля очень обширная и включает в себя интересные, зрелищные и познавательные тематические показы и циклы: «Реставрации и находки», «Третья из трех («Проблемные» фильмы проблемной эпохи), «Грезы Запада: ориентализм в кино», «Ленинградская студия документальных фильмов», «Социализм в животном мире», «Карта ветров», «Киноэкспедиции: путешествие по континентам», «Послевоенное научно-популярное пространство эстетической свободы», «Белые одежды: врач на экране», «Кино республик Средней Азии и Казахстана (1960-1980 гг.), «Публичная программа» и «Киностолица: Ереван». Как уже понятно, в рамках последней и состоится показ армянских фильмов. Программа составлена в рамках одного из постоянных циклов фестиваля архивного кино — Киностолицы мира (в прошлом году цикл был посвящен Вене, а в будущем году в планах Санкт-Петербург).

Через работы ведущих мастеров армянского кино ( Г.Маляна, Л.Вагаршяна, Ю.Ерзинкяна, Ф.Довлатяна, Я.Искударяна, Э.Кеосаяна, К.Геворкяна) зритель сможет проследить за тем, как менялся в прошлом веке облик древней столицы Армении. Свои впечатления о Ереване ХХ века зритель составит по лентам, вошедшим в «Золотой фонд армянского кино» — «Песня первой любви», «Айрик», «Мужчины», «Хроника ереванских дней», «Здесь, на этом перекрестке». Программу предполагается завершить фильмом современного армянского режиссера Армана Чилингаряна «Капли света», который получил государственную финансовую поддержку. Эта картина (ее цифровую копию автор любезно предоставил фестивалю) в 2021-22 гг. участвовала в более десяти международных фестивалях и стала призером не менее половины из них.

1 4 - + 1. 2. 3. 4.

Отметим, что Национальный киноцентр Армении, получивший от Госфильмофонда России предложение организовать совместный показ фильмов, присоединился к этой инициативе.