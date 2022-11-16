Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обратился к принятию Сенатом Франции резолюции в поддержку Армении и предложения применения санкций против Азербайджана.

«Сенат дружественной нам Франции, одной из колыбелей демократии, принял резолюцию в поддержку Армении и предложение применения санкций против Азербайджана. Спасибо нашим коллегам за служение справедливости», — как сообщает «Арменпресс», написал Ален Симонян в своем микроблоге в Twitter.

15 ноября Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и предложил применить санкции против Азербайджана. Резолюция Сената Франции требует:

— Вывести вооруженные силы Азербайджана с суверенной территории Армении и уважать территориальную целостность и суверенитет Армении;

— Призывает к освобождению всех армянских военнопленных и возвращению их на Родину;

— Предлагает правительству Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами спланировать дипломатические и экономические меры в ответ на наказание за агрессию, осуществленную Азербайджаном, включая применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана, а также спланировать применение эмбарго об импорте газа и нефти из Азербайджана;

— Подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и предлагает правительству создать гуманитарный офис в Нагорном Карабахе;

— Предлагает правительству рассмотреть возможность содействия укреплению обороноспособности Армении.

Резолюцию представили сенаторы Бруно Ратайо, Кристиан Камбон, Элиан Ассаси, Патрик Каннер, Эрве Марсель и Жильбер-Люк Девиназ.На заседании по принятию резолюции в качестве почетных гостей присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и представитель Нагорного Карабаха Ованнес Геворкян.