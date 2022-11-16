Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранить динамику армяно-азербайджанских мирных переговоров.

«Я призвал премьер-министра Пашиняна сохранить динамику мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, создавшуюся после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям», — как сообщает «Арменпресс», написал Блинкен на своей странице в Twitter.Ранее пресс-служба премьер-министра Армении сообщила, что 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Собеседники обменялись мнениями относительно нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последовавшей за ней трехсторонней встрече. Собеседники договорились продолжить обсуждение шагов, направленных на повышение уровня безопасности и стабильности в регионе, включая урегулирование гуманитарных вопросов.