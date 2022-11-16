Роман Березовский, исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении по футболу, считает сборную Косово сильным конкурентом.

«Мы смотрели и анализировали матчи сборной Косово. Мы знаем, что отсутствует один из ее игроков, главная звезда команды Ведат Мурики. Но сборная Косово — очень сильная команда с хорошими игроками. У нас тоже много молодых футболистов, но мы надеемся, что наши опытные футболисты поделятся своим опытом с молодежью, помогут им обрести уверенность как на поле, так и в нашей команде в целом», — как сообщает «Арменпресс», сказал Роман Березовский до товарищеского матча со сборной Косово.

Березовский добавил, что цель предстоящих игр с Косово и Албанией — проверить молодежь, но и не забывать о результатах игр.

По словам Березовского, товарищеских матчей за сборную не бывает, потому что на майке есть герб Армении, и футболисты должны этим гордиться и делать все, чтобы результаты были хорошими. Сборная Армении по футболу 16 ноября проведет товарищеский матч со сборной Косово. Матч Косово-Армения состоится 16 ноября в 21:00 по ереванскому времени.