Уровень инфляции в Армении остается высоким, около 9 %. Министр финансов РА Тигран Хачатрян подчеркнул, что Центральный банк должен продолжать политику высоких процентных ставок, стремясь в конце следующего года вернуться к установленному законом 4-процентному уровню инфляции.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорил министр финансов Армении Тигран Хачатрян в своем выступлении в Национальном собрании при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год.

«Уровень инфляции в этом году остается высоким и составляет около 9 %. Логично, что в течение 2023 года ЦБ должен продолжать политику высоких процентных ставок, стремясь в конце следующего года вернуться к установленному законом 4-процентному уровню инфляции», — отметил Хачатрян.

По словам министра, такая политика в некоторой степени ограничит финансовые ресурсы, предлагаемые реальному сектору экономики, и они останутся доступными, особенно для тех экономических проектов, которые имеют высокую рентабельность и могут преодолеть растущие финансовые затраты.

Министр также отметил, что остаются значительные вызовы, связанные с внешней средой. Экологические риски экономического роста на основных экспортных рынках Армении — России, Китая, Еврозоны и США, остаются достаточно высокими. К слову, прогнозируется, что в течение 2023 года российская экономика сократится на 2,3 %, экономический рост Еврозоны составит всего 0,5 %, Китая — 4,4 %, США — в пределах 1 %. В целом мировой экономический рост в следующем году составит всего 2,7 %, что ниже показателей экономического роста этого и предыдущего года.«Относительно глобальной конъюнктуры прогнозируются и положительные изменения, в том числе снижение мировых цен на продукты питания, повышение надежности логистических услуг с международных рынков перевозок, снижение их цен. Эти факторы могут быть благоприятны для активизации внешней торговли в 2023 году и ее влияния на экономический рост», — сказал Хачатрян.