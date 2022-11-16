Комитет «Ай Дата» Франции распространил заявление, которым приветствует резолюцию, принятую Сенатом Франции.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Комитет «Ай Дата» Франции высоко оценивает единогласно принятую Сенатом Франции резолюцию, которая с решительностью осуждает азербайджанскую агрессию. Против резолюции проголосовала лишь проазербайджанский, близкий к клану Алиева депутат Натали Гуле, коррумпированность которой всем очевидна. Эта резолюция еще раз доказывает наличие французского политического консенсуса по вопросу безопасности и прав народа Армении и Арцаха, особенно на законодательном уровне. В ближайшие дни мы ждем принятия аналогичной резолюции и в Национальной ассамблее Франции. Эта резолюция станет большим давлением на французское правительство и обязательством для применения вместе со своими европейскими партнерами санкций против азербайджанского агрессора. Но, в этом вопросе армянская община Франции, Комитет «Ай Дата» Франции и депутаты Франции останутся в одиночестве, если власти Армении и армянская дипломатия не будут действовать в том же направлении».

В заявлении подчеркивается, что Сенат Франции подтверждает свое требование, высказанное правительству в 2020 году — признать Республику Арцах. Комитет «Ай Дата» Франции приветствует и требование Сената о создании в Арцахе французского гуманитарного центра.«Мы, безусловно, поддерживаем реализацию предложения и подтверждаем нашу готовность сотрудничать с официальными лицами Франции в интересах безопасности народа Армении и Арцаха и независимости Арцаха», — говорится в заявлении комитета.