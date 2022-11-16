15 ноября Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла делегацию специальных посланников ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства, которых сопровождали глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин и посол Польши в Армении. Павел Чеплак.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи Кристине Григорян представила мандат, полномочия и приоритетные направления Института Защитника.

Кристин Григорян ответила на вопросы членов делегации, рассказала о вызовах года, текущей ситуации и приоритетах.

Омбудсмен коснулась последствий сентябрьской азербайджанской агрессии и митингов, проводимых в апреле и мае этого года, также вопросов обеспечения равенства, борьбы с языком ненависти, расширения прав и возможностей женщин и борьбы с насилием в семье.

Члены делегации выразили благодарность Офису Омбудсмена за проделанную работу.В завершение встречи Омбудсмен передала членам делегации составленные Офисом ЗПЧ внеочередные доклады.