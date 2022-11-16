Взаимодействие между Организацией Договора о коллективной безопасности, Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества обсудят высшие административно-должностные лица этих структур в ходе десятой неформальной встречи, которая состоится в Москве в среду, сообщила ОДКБ.

«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудят взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями. А также — вопросы в сфере безопасности на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

СНГ на текущий момент объединяет Россию, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Молдавию.

В составе ШОС восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре государства — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия — имеют статус наблюдателей. Шесть государств являются партнёрами по диалогу ШОС — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На завершающем этапе вступления в ШОС находится Иран Процедура вступления началась осенью прошлого года.