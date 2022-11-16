16 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял экс-президента Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Ре.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.

Собеседники обменялись мнениями по международной повестке и процессам, происходящим на Южном Кавказе. По просьбе Мишлин Кальми-Ре секретарь Совета безопасности представил подробности агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении и ее последствия. Армен Григорян подчеркнул важность динамичных отношений с международными партнерами.Стороны обсудили влияние продолжающейся войны в Украине на обстановку безопасности на Кавказе. Армен Григорян коснулся переговорного процесса по разблокированию транспортных инфраструктур региона, урегулированию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.