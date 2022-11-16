На пленарном заседании НС во втором чтении и в полном объеме был принят Закон Республики Армения «Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта программу представил министр Ваграм Думанян. Он отметил, что 5 октября текущего года Национальное собрание приняло в первом чтении этот закон. По инициативе комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту 21 октября были организованы общественные слушания по проекту, которые, по словам министра Думаняна, прошли весьма эффективно.

«Представленные депутатами и нами предложения были детально обсуждены, в результате чего в проект были внесены соответствующие изменения и дополнения. В результате работы с комиссией, я думаю, программа значительно улучшилась.

Образование — это та сфера, которая обладает достаточным потенциалом, чтобы стать одним из конкурентных преимуществ Армении, внести свой вклад в преодоление вызовов, стоящих перед нашей страной, помочь нашей молодежи вести благополучную и достойную жизнь в своей стране», — сказал Ваграм Думанян.

Министр подчеркнул, что программа развития образования до 2030 года является долгожданным документом и станет главным стратегическим ориентиром на ближайшие годы, направляя и координируя дальнейшие реформы и программы развития отрасли.

Впоследствии будет принят план и график мероприятий по реализации программы. По словам Ваграма Думаняна, работа по разработке плана действий, вытекающего из программы, уже начата, и вскоре он будет вынесен на общественное обсуждение.

Закон «Об утверждении государственной программы развития образования РА до 2030 года» был разработан по следующим стратегическим направлениям: всеобщее включение, создание личностно-ориентированной образовательной среды на всей территории РА, повышение эффективности образования.

Программа охватывает все уровни образования, от дошкольного до высшего образования.

Интернационализация и экспорт образовательных услуг и продуктов, улучшение позиций Армении в мировой системе образования, является одним из ее важных вопросов.

В Государственной программе развития образования РА до 2030 года также планируется существенно преобразовать систему высшего образования, чтобы сделать ее конкурентоспособной на международном уровне. С этой целью запланированы меры по содействию интернационализации армянских вузов и взаимодействию образования и науки. Планируется, что к 2030 году не менее четырех вузов Армении войдет в список 500 лучших международных университетов. Будет действовать до 8 вузов со 100-процентным государственным финансированием, не исключая возможности и платного обучения.

В ближайшие 8 лет планируется резко увеличить количество студентов, обучающихся в вузах Армении. Для всех университетов будут установлены приемлемые на международном уровне единые требования к лицензированию и аккредитации в соответствии с инфраструктурой, общим пространством, системой управления, соотношением студентов и преподавателей и другими критериями. Будут внедрены единые инструменты обеспечения качества. Планируется создание равного конкурентного поля, расширение возможностей преподавания иностранных языков на всех уровнях высшего образования, повышение качества образовательных программ, преподаваемых как на армянском, так и на иностранных языках.

Первоочередной задачей дошкольного образования, согласно новой стратегии, является обеспечение охвата дошкольными программами не менее 95 % детей в возрасте 3-5 лет. Ребенок должен посещать детский сад не менее одного года до поступления в школу.

Таким образом, важные концептуальные положения документа связаны с обеспечением доступности образовательных учреждений, включением всех детей, поступающих в школу, в дошкольные программы не менее одного года, открытием яслей во всех укрупненных населенных пунктах, надлежащим оснащением школ современным оборудованием, цифровым обеспечением научных, технологических, инженерных, математических и других лабораторий и библиотек. Программа была разработана в рамках инклюзивных этапов, прошла длительный этап общественных обсуждений, включая бенефициаров сферы, а также международных партнеров.