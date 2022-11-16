Перспектива подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном с учетом агрессивной политики Алиева, статус Республики Арцах, реакция мирового сообщества на агрессивную риторику Азербайджана – эти и другие вопросы прокомментировал в беседе с «РА» Посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

— Как Вам видится перспектива подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном с учетом агрессивной политики Алиева в отношении Республики Армения и Республики Арцах?

— Республика Армения обладает достаточной политической волей и решимостью идти к миру и заключить мирный договор, однако Азербайджан не проявляет достаточной воли в контексте поиска решений всех проблем. При том, что армянская сторона в отношении каждой проблемы представляет минимум три альтернативных предложения. Иное дело, что Азербайджан должен идти на решение проблем – и мир будет весьма близок. Последние заявления президента Азербайджана – да, вызывают озабоченность и не только наносят удар по текущим мирным переговорам, но и нарушают достигнутые на днях в Сочи договоренности. В любом случае, мы всемерно стараемся следовать путем, ведущим к миру. Путь к долгосрочному и устойчивому миру в нашем регионе существует, и он лежит через вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении, возвращение всех армянских военнопленных и других лиц, удерживаемых Азербайджаном, делимитацию границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией и протоколом 1991 года, открытие коммуникаций на основе суверенитета сторон, а также гарантирование безопасности, прав и свобод армян Нагорного Карабаха посредством создания международного механизма.

— Некоторые страны признали Азербайджан агрессором, нарушающим территориальную целостность Армении. Однако агрессия Алиева не останавливает ни этот факт, ни присутствие наблюдателей ЕС и ОБСЕ. Что следует предпринять Армении и международному сообществу, чтобы обуздать агрессора и заставить его вывести свои войска с суверенной территории Армении?

— Выше я уже высказался о том, что путь к миру весьма четок: Азербайджан должен вывести свои войска, и да – Вы верно заметили, что многие страны признали вторжение и оккупацию, потребовали отвода азербайджанских войск, однако до сего дня этого не произошло. 24 часа в сутки мы работаем с мировым сообществом над тем, чтобы у Азербайджана не было альтернативы освобождению оккупированных территорий Армении, как то было до 12 мая 2021 года.

— Баку не желает вести переговоры по статусу Карабаха, пытаясь запугать арцахцев и вынудить их покинуть родину. Как Вы прокомментируете ситуацию?

— С одной стороны, власти Азербайджана заявляют, что в НК проживают их граждане, с другой – стреляют в ими же декларированного своего мирного населения, своих граждан. Очевидно, что Азербайджану нужны эти территории без хозяев этих территорий, Азербайджан не рассматривает проблему с точки зрения людей, вся их риторика – о бездушных горах и землях. Наше же риторика именно о людях — людях, веками владеющих этой землей и обладающих правами и свободами проживать на этой земле безопасно и мирно. Вот в такой ситуации Азербайджан не желает говорить с нами о людях, мировое же сообщество предлагает создать международный механизм, где представители Азербайджана и Нагорного Карабаха будут говорить об этих проблемах. По существу, альтернативы этому варианту нет – без конкретной адресности этих проблем, без их четкого решения невозможно достичь процесса всеобъемлющего мира. Никто не может игнорировать проблему, игнорирование не устраняет проблему, сколько бы президент Азербайджана ни утверждал, что проблемы НК не существует, что она решена – всему миру известно, что проблема Нагорного Карабаха не урегулирован и ждет своего решения.

— Как на создавшейся ситуации отражаются отношения между Россией и США? Считаете ли Вы реальной перспективу возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ?

— В действительности, все мы прекрасно осознаем, что урегулированием проблемы НК и отношений Армения-Азербайджан мы сейчас занимаемся в крайне сложной геополитической ситуации, когда все геополитические развития влияют на протекающий процесс. Напряженные отношения РФ с США, равно как и со всем Западом, однозначно повлияли на работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но мы надеемся, что рано или поздно опыт этого формата, институциональная память должны быть использованы – накопленный за долгие годы опыт не может быть игнорирован. В эти дни в Ереване находятся сопредседатели МГ ОБСЕ от России и Франции. То есть визиты продолжаются, сопредседатели работают, и надеюсь, в какой-то момент между ними восстановится также сотрудничество.