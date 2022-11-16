Правительство Армении планирует значительно увеличить долю капитальных расходов в ВВП до 5,9 %, но это приведет к увеличению дефицита государственного бюджета до 3,1 % ВВП.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании приобсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян.

Галстян напомнил, что установлен 7-процентный уровень экономического роста. «В условиях планируемого экономического роста программа государственного бюджета на 2023 год в целом направлена на более медленный рост налогов в ВВП, но на ускорение темпов капитальных расходов и сокращение долга», — сказал глава ЦБ.

Прогнозируемый на 2023 год высокий экономический рост основан на значительном увеличении доли ключевых инвестиций, в том числе государственных, необходимых для обеспечения роста производительности и конкурентоспособности, формирования устойчивых основ роста экспорта.

Планируется значительно увеличить долю капитальных затрат в ВВП до 5,9 % и снизить текущие расходы до 21,9 %. Галстян заверил, что в 2023 году фискальная политика продолжит осуществление плавной консолидации, способствующей снижению долговой нагрузки, сочетая ее с политикой значительного увеличения государственных инвестиций, направленных на стимулирование экономического роста.

По словам Галстяна, в условиях большого роста совокупного спроса политика расширения государственных расходов может вызвать определенные риски с точки зрения обеспечения макроэкономической стабильности. Поэтому Центральный банк считает заслуживающим необходимого внимания соблюдение установленного законодательством РА правила расходования бюджетных средств и, в соответствии с ним, максимальное ограничение текущих расходов и эффективное осуществление принятой политики капитальных расходов

«В 2023 году за счет увеличения капитальных расходов дефицит государственного бюджета увеличится до 3,1 % ВВП, а фискальная политика будет нейтральной, способствуя снижению долговой нагрузки на 1 процентный пункт. Она составит около 49,7 %», — заявил Мартын Галстян. Тем не менее, в условиях значительного роста совокупного спроса, ожидаемого в 2023 году, продолжающегося с этого года, с точки зрения обеспечения макроэкономической стабильности Центральный банк подчеркивает необходимость проведения значимой антициклической фискальной политики. В то же время полное выполнение плана государственного бюджета на 2023 год в значительной степени будет зависеть и от способности при адекватной макроэкономической политике перевести высокую экономическую активность 2022 года в устойчивый долгосрочный рост.