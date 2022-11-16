Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял делегацию специальных посланников ЕС и стран-членов ЕС по Восточному партнерству.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатрян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул значение непрерывного и многопланового развития партнерства Армения-ЕС.

Президент Республики Армения отметил, что Армения последовательно выполняет обязательства, взятые на себя страной в рамках программы «Восточное партнерство», которые направлены на обеспечение благополучия граждан Армении, на борьбу с коррупцией, повышение эффективности управления, защиты прав человека и проведение реформ в различных сферах социальной сферы и здравоохранения.

В ходе встречи президент Республики представил делегатам ЕС региональные реалии и процессы, вопросы безопасности, коснулся агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, совершенной 13 сентября 2022 года, и подчеркнул значение присутствия в Армении миссии ОБСЕ по оценке потребностей.

Ваагн Хачатурян отметил, что принципиальная позиция Армении заключается в установлении мира в регионе и добрососедских отношений со своими соседями.В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно процесса делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, региональной безопасности и армяно-турецкого диалога.