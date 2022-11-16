Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию и направил председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше благодарственное письмо.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, Артур Товмасян от имени своих коллег-депутатов выразил глубокую признательность всем членам Сената Франции и председателю за принятие столь однозначного текста, который является логическим продолжением исторической резолюции, принятой Сенатом 25 ноября 2020 г. о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики.«Национальное собрание Республики Арцах с большой радостью восприняло известие о принятии Сенатом Франции резолюции, осуждающей агрессивную и антиармянскую политику Азербайджана. Надеюсь, что эта инициатива будет способствовать возобновлению мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и заставит Азербайджан вернуться за стол переговоров, отказавшись от своей политики терроризма и шантажа», — говорится в письме спикера Национального собрания Арцаха.