Офис Защитника прав человека Арцаха распространил сообщение о случаях нарушения Азербайджаном режима прекращения огня и нарушений прав гражданского населения Арцаха в 2020-2022 годах.

Как передает «Арменпресс», в сообщении говорится, что за последние два года были зафиксированы нарушения режима прекращения огня, психологический терроризм, срыв нормальной деятельности инфраструктур, воспрепятствование сельскохозяйственным работам, вандализм в отношении культурных ценностей и сотни случаев нарушений международного гуманитарного права, нарушений запрета пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, дискриминации, права на жизнь, физической и психической неприкосновенности, неприкосновенности собственности, свободного передвижения, нарушенйю личной и семейной жизни, культурных и религиозных прав и права на неприкосновенность достоинства народа Арцаха.

Офис Защитника прав Арцаха сообщает, что в период с 10 ноября 2020 года по 13 ноября 2022 года правоохранительными органами Арцаха зафиксирован 121 случай преступлений, повлекших материальный ущерб. Погибло 18 человек (3 гражданских лица, 15 военнослужащих). Совершено покушение на убийство 132 человека (54 гражданских лиц , 78 военнослужащих), расстреляно и подвергнуто физическому насилию 67 человек (16 — гражданские лица). 5 из 8 человек, случайно оказавшихся на подконтрольных Азербайджану территориях, были возвращены с явными следами насилия, пыток и насилия. В числе упомянутых лиц, возвращенных армянской стороне, и житель Мартунинского района Артак Манасян 1989 г.р., который скончался через несколько месяцев.

«За последние два года обстрелу подверглись 13 жилых домов, повреждено или уничтожено 8 единиц сельскохозяйственной техники, 22 автомобиля, 16 объектов другого имущества, подожжено 5 садов, у мирного населения похищен мелкий и крупный рогатый скот. Животные, случайно пересекшие пастбища, находящиеся под контролем Азербайджана, не возвращаются, а похищаются и используются представителями вооруженных сил Азербайджана», — говорится в сообщении.

Со дня прекращения огня в 2020 году и по сегодняшний день азербайджаниские ВС препятствуют сельскохозяйственным работам, проводимым в районах вблизи линии соприкосновения. Ведется прицельный огонь по гражданскому населению и сельскохозяйственной технике, выполняющей сельскохозяйственные работы, после чего работы прекращаются.

«Подобная преступная деятельность азербайджанской стороны активизируется, особенно, в период сельскохозяйственного сезона и уборки урожая. Азербайджанские военные иногда даже заходят в сады и под прицелом вынуждают людей, участвующих в сборе урожая, покинуть их. В результате такого поведения были убиты житель Мартакертского района Арам Тепнанц, занимавшийся земледелием, Сейран Саркисян, житель Мартунинского района, занимавшийся животноводством», — говорится в сообщении, распространенном офисом ЗПЧ.

В целях оказания давления регулярно нарушается работа жизненно важных инфраструктур, как в марте 2022 года, когда все население Арцаха из-за подрыва газопровода было лишено газоснабжения и отопления почти на 20 дней. Специальными глушителями нарушается связь. Вопреки призывам и заявлениям различных международных структур, после установления режима прекращения огня зафиксировано более сотни случаев вандализма, уничтожения и осквернения армянских духовых и культурных ценностей и кладбищ на территориях, находящихся под оккупацией Азербайджана.

По сообщению Офиса Омбудсмена, в Азербайджане на государственном уровне продолжается политика армянофобии. Пропаганда ненависти осуществляется при непосредственном участии президента Азербайджана, правящей власти и лиц, имеющих общественное влияние. В азербайджанских детских садах и школах продолжается так называемый «патриотический» метод воспитания, основанный на ненависти к армянам.«Все эти действия являются фактическими доказательствами намерений Азербайджана по этнической чистке Арцаха и геноциду народа Арцаха. Они красноречивее фальшивого пацифизма и фальшивых обещаний азербайджанского руководства», — сообщает ЗПЧ Арцаха.