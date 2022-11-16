Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, собеседники обсудили вопросы как двустороннего, так и регионального значения. В этом контексте была отмечена важность улучшения атмосферы в Южно-Кавказском регионе и проведения соответствующих шагов в этом направлении.Подчеркнув необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Арменией и Грузией, стороны договорились в начале 2023 года провести в Ереване заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.