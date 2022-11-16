Финансирование оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2023 году по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 4 раза, составив более 6,8 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год заявил заместитель председателя Национального собрания Акоп Аршакян.

«Чтобы гражданам и бизнес-сообществу был понятен смысл финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ, нужно отметить, что это программы создания передовых инновационных продуктов для военных нужд, предлагаемых различными сторонами, которые обсуждаются руководством Министерства обороны, Комитета по науке, Министерства высокотехнологической промышленности. Финансирование получают те компании, работы которых бывают одобрены этими комиссиями. Хочу подчеркнуть, что почти все образцы, прошедшие госиспытания, финансировались военно-промышленным комитетом. Сегодня уже стало возможным протестировать многие из этих разработок в реальных условиях, и при наличии испытаний уже есть ряд заказов на их серийное производство», — сообщил Акоп Аршакян.«Мы можем признать, что в Армении на сегодняшний день осуществляется серийное производство ряда видов военной продукции, в том числе беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных комплексов, оптических систем ночного и дневного наблюдения и других вооружений, которые прошли государственные и войсковые испытания и уже находятся на стадии серийного производства», — сказал Акоп Аршакян.