Армения с января 2021 года приняла российские предложения по мирному договору, просто не говорила об этом, исходя из корректности.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на критику оппозиции о том, что заявления и позиции правительства по нагорно-карабахской проблеме уклончивые и не являются конкретными, Пашинян отметил, что если всего 1-1,5 месяца назад он мог бы еще понять такую оценку, то сегодня уже не может ее принять и воспринять. Премьер-министр посчитал заявление президента России в Валдае очень важным и существенным для того, чтобы прояснить ряд вопросов и зафиксировать, что как минимум на политическом поле Армении практически достигнуто состояние консенсуса в плане этих подходов.

«Речь об отношении правительства Армении к предложениям Российской Федерации. Суть этого предложения заключалась в том, чтобы отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на неопределенный срок. В то время, когда этот запрос о российских предложениях был сделан, правительство, конечно, отреагировало очень быстро, но и в оппозиционном поле, и в Нагорном Карабахе были заявления с требованием к правительству принять российские предложения. И я могу сейчас сказать, что правительство приняло это предложение давно, с января 2021 года, и не говорило об этом, исходя только из корректности», — сказал Пашинян, поблагодарив президента России за предоставленную ему возможность прояснить тему.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешняя позиция правительства – это то, чего от них требовала оппозиция, не зная, что правительство уже давно приняло эту позицию. Он сообщил, что давно поделился этой позицией с президентом Арцаха.

Премьер-министр подчеркнул, что если оппозиция сейчас имеет другое мнение и считает, что Армения должна отвергнуть предложения Российской Федерации, то было бы правильно, если бы они сейчас заявили об этом во всеуслышание.