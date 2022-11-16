Секретарь Совета безопасности Армении 16 ноября принял директора по стратегии, планированию и политике Европейского командования США генерал-майора Даниэля Ласика.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, Армен Григорян приветствовал визит Даниэля Ласика в Армению и высоко оценил динамику развития отношений Армения-США, которая охватывает и сферу безопасности. Армен Григорян представил собеседнику усилия правительства Армении по структурным и содержательным реформам в вооруженных силах.